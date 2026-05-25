De Luca e il retroscena dei sondaggi | Dimissioni di Basile decise sui numeri era in calo poi il ribaltamento in campagna elettorale

De Luca ha dichiarato che le decisioni di dimissioni di un candidato sono state prese in base ai sondaggi, che indicavano un calo dei consensi prima del voto, seguito da un miglioramento durante la campagna elettorale. Ha spiegato che i numeri hanno influenzato le scelte politiche e le strategie adottate. La sua analisi si basa su dati di rilevazioni di opinione raccolti prima e durante il periodo elettorale.

Non poteva che essere lui il primo a prendere la parola a urne chiuse a Messina. Cateno De Luca rompe il silenzio dello scrutinio imminente e lo fa nel suo stile: una lunga ricostruzione fatta di sondaggi, percentuali e letture politiche che, secondo la sua versione, avrebbero accompagnato e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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