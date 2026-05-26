VIDEO | Messina al voto | il trionfo di Basile e le recriminazioni degli avversari

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Messina, durante lo spoglio elettorale, Federico Basile ha ottenuto un vantaggio crescente, culminando con la sua riconferma. Fin dalle prime sezioni, i risultati hanno mostrato una differenza significativa a favore del candidato, confermando la sua vittoria. Gli avversari hanno contestato i risultati, ma i numeri hanno continuato a favorire Basile fino alla conferma ufficiale.

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Sin dalle prime ore dello spoglio elettorale, a Messina il film della giornata sembrava già scritto. Sezione dopo sezione, i numeri hanno iniziato a delineare un vantaggio sempre più netto per Federico Basile, fino a trasformarsi in una vera e propria riconferma trionfale. Una percentuale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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