VIDEO | Messina al voto | il trionfo di Basile e le recriminazioni degli avversari

Notizia in breve

A Messina, durante lo spoglio elettorale, Federico Basile ha ottenuto un vantaggio crescente, culminando con la sua riconferma. Fin dalle prime sezioni, i risultati hanno mostrato una differenza significativa a favore del candidato, confermando la sua vittoria. Gli avversari hanno contestato i risultati, ma i numeri hanno continuato a favorire Basile fino alla conferma ufficiale.