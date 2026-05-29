Baronissi ospita una festa internazionale intitolata “La Poesia Resistente” per celebrare i trent’anni di Casa della Poesia. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge numerosi autori e artisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione prevede readings, laboratori e incontri pubblici dedicati alla poesia. La festa durerà diversi giorni e mira a promuovere la cultura poetica attraverso varie iniziative.

Baronissi si prepara ad accogliere “La Poesia Resistente”, la grande festa internazionale dedicata ai trent’anni di Casa della Poesia. Dal 29 al 31 maggio 2026 la città diventerà luogo di incontro, ascolto e dialogo tra poeti provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa, dal titolo “Incontri Internazionali Città di Baronissi – La Poesia Resistente”, celebra il trentennale di Casa della Poesia, realtà nata nel 1996 e diventata negli anni un punto di riferimento per la promozione della poesia contemporanea, della traduzione e del confronto tra culture diverse. L’evento è promosso dal Comune di Baronissi e sostenuto dalla Provincia di Salerno – Musei Provinciali, con il contributo della BCC Campania Centro di Battipaglia. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi celebra i 30 anni di Casa della Poesia con “La Poesia Resistente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Palazzo de' Mayo si celebra la Giornata mondiale della poesia con “VersiInComune”A Chieti, nel palazzo de' Mayo, si svolge l'evento “VersiInComune” in occasione della Giornata mondiale della poesia.

Leggi anche: Festa della Mamma: il poeta Domenico Nardo celebra l’amore materno con la poesia