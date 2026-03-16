A Palazzo de' Mayo si celebra la Giornata mondiale della poesia con VersiInComune

A Chieti, nel palazzo de' Mayo, si svolge l'evento “VersiInComune” in occasione della Giornata mondiale della poesia. La manifestazione si tiene sabato 21 marzo e coinvolge diverse espressioni artistiche e discipline del pensiero. L’iniziativa mira a promuovere momenti di riflessione culturale e di scambio tra i partecipanti, con il centro dell’attenzione rivolto alla poesia e alla sua capacità di unire le persone.

Il 21 marzo a Chieti un’intera giornata di incontri, letture e dialoghi culturali organizzata dal Comune di Chieti e dall’università “Gabriele d’Annunzio” In occasione della Giornata mondiale della poesia, sabato 21 marzo Chieti ospiterà l’iniziativa “VersiInComune – La città che pensa e che sente”, una giornata interamente dedicata alla poesia, alla riflessione culturale e al dialogo tra linguaggi artistici e discipline del pensiero. L’evento si svolgerà a Palazzo de’ Mayo dalle 9.30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.45. La manifestazione è promossa e organizzata congiuntamente dal Comune di Chieti e dall’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in un percorso di collaborazione istituzionale che punta a rafforzare il ruolo della città come luogo di produzione culturale e dipartecipazione civica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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