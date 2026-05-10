Oggi, Festa della Mamma, il poeta Domenico Nardo condivide una poesia tratta dal suo volume A tu per tu. Un testo che diventa un omaggio profondo e intimo alla figura materna, ricordando come la poesia riesca a dire ciò che spesso le parole quotidiane non riescono a esprimere. “Oggi, Festa della Mamma, voglio condividere una poesia che ho pubblicato nel mio volume A tu per tu. Perché la poesia esprime ciò che noi, da soli, non sapremmo dire” scrive Nardo sui social. Auguri a tutte le mamme. Grazie Perché sei calda anche quando senti freddo; perché sorridi anche quando sei triste; perché fai splendere il sole anche quando dentro di te piove. Grazie, perché mi hai protetto quando ero dentro di te; perché mi hai allattato con amore anche quando al seno sentivi dolore; perché mi hai amato quando non ti sentivi amata.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Festa della Mamma: il poeta Domenico Nardo celebra l’amore materno con la poesia

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