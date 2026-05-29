Bari | villaggio della prevenzione fino a domani in piazza del Ferrarese Asl

Un villaggio dedicato alla prevenzione e alla salute sarà aperto fino a domani in piazza del Ferrarese. L’iniziativa, promossa dalla ASL Bari e dal Dipartimento di Prevenzione, si svolge nell’ex Mercato del Pesce e mira a sensibilizzare sui corretti stili di vita. La manifestazione, iniziata il 28 maggio, prosegue fino al 30 maggio 2026. Sono previste attività e iniziative informative aperte al pubblico per promuovere la prevenzione e il benessere.

Di seguito il comunicato: Prevenzione, salute e corretti stili di vita scendono in piazza con “Il Villaggio della Prevenzione”, iniziativa promossa dalla ASL Bari e dal Dipartimento di Prevenzione, in programma dal 28 al 30 maggio 2026 nell’ex Mercato del Pesce di Bari, in piazza del Ferrarese. Il taglio del nastro del Villaggio – nell’ambito del Festival Women and City – si è tenuto oggi alla presenza del presidente III Commissione (Sanità e servizi sociali) della Regione Puglia, Felice Spaccavento, del direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, della direttrice sanitaria Rosella Squicciarini, e del direttore del Dipartimento di... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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