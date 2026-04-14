Bari si accende per San Nicola | in piazza del Ferrarese un ' teatro' di luci per il santo patrono
A Bari, la festa di San Nicola si anima con un'installazione luminosa in piazza del Ferrarese, realizzata dalla ditta Paulicelli. La piazza si trasforma così in un vero e proprio spettacolo di luci, pronto ad accogliere la celebrazione del santo patrono. L'evento richiede ogni anno un intervento specifico per allestire le decorazioni, e questa volta l'installazione si distingue per la cura e l'impatto visivo.
Bari si illumina per la festa di San Nicola, e piazza del Ferrarese diventa un 'teatro' di luci pronto ad accogliere il santo, grazie all'installazione firmata, anche quest'anno, dalla ditta Paulicelli.Il "teatro San Nicola" in piazza del FerrareseSi chiama proprio così, "Teatro San Nicola".🔗 Leggi su Baritoday.it
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