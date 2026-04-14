Bari si accende per San Nicola | in piazza del Ferrarese un ' teatro' di luci per il santo patrono

A Bari, la festa di San Nicola si anima con un'installazione luminosa in piazza del Ferrarese, realizzata dalla ditta Paulicelli. La piazza si trasforma così in un vero e proprio spettacolo di luci, pronto ad accogliere la celebrazione del santo patrono. L'evento richiede ogni anno un intervento specifico per allestire le decorazioni, e questa volta l'installazione si distingue per la cura e l'impatto visivo.