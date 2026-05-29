Il sindaco di Bari ha chiesto al presidente del club quando intende vendere. Intanto, il club sta valutando di disputare le partite ad Altamura. Non ci sono stati aggiornamenti significativi rispetto ai precedenti scambi tra le due figure.

Nel nuovo capitolo dello scontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente del Bari Luigi De Laurentiis non si registrano novità sostanziali rispetto al botta e risposta di mercoledì. Ma si avvertono comunque scossoni. Come quello che riguarderebbe il nodo stadio. La Ssc Bari entro oggi dovrà indicare alla Lega di Serie A quale sia l'impianto nel quale disputerà la prossima stagione. Non un incartamento determinante ai fini dell'iscrizione al campionato, da perfezionare entro il 16 giugno, ma comunque indicativo. Tanto che visto il braccio di ferro tra la dirigenza del club e il primo cittadino, la prima ha sondato... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, Leccese incalza DeLa: «Ci dica quando vende». E il club pensa di giocare ad Altamura

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