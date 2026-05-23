Bari in Serie C Leccese scrive a De Laurentiis | Venga ad incontrarmi con un progetto di vendita del club

Da baritoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante del Leccese ha scritto una lettera al presidente del Napoli, chiedendogli di incontrarlo con un progetto di vendita del club. La richiesta arriva dopo la retrocessione della squadra in Serie C, decisa dalla sconfitta di ieri contro il Südtirol. La città si trova ora a fare i conti con le conseguenze di questa decisione, che ha portato alla perdita della categoria superiore.

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Dopo il triste epilogo sportivo maturato ieri a Bolzano, sul campo del Südtirol, un'intera città fa i conti con i fantasmi della retrocessione in serie C. Bari si è svegliata questa mattina con il sapore amaro della delusione: i biancorossi sono finiti nel baratro al termine delle due partite di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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