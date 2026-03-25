Europei 2032 Bari ci prova Il sindaco Leccese incontra Abodi | servono fondi e progetti

Il sindaco di Bari ha incontrato il ministro dello sport per discutere della candidatura della città come sede dei Campionati Europei di calcio del 2032. Durante l'incontro sono stati affrontati i temi dei fondi necessari e dei progetti da realizzare per ottenere l'organizzazione dell'evento. La città continua a lavorare per convincere le autorità competenti a scegliere lo stadio San Nicola come sede principale.

Bari ci prova ancora. E considera la partita per portare i Campionati Europei di calcio 2032 allo stadio San Nicola disegnato da Renzo Piano ancora aperta. Per questo il sindaco Vito Leccese è stato ricevuto a Roma dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Un incontro, promosso dal senatore barese di FdI Filippo Melchiorre, che segna un passaggio delicato per tracciare la strada che possa tenere in vita l'ipotesi che il capoluogo pugliese rientri nella short-list delle sedi italiane per la competizione continentale. Al centro del colloquio, durato ieri a Roma oltre un'ora, non c'è stata solo la pragmatica analisi dei costi e dei benefici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Europei 2032, Bari ci prova. Il sindaco Leccese incontra Abodi: servono fondi e progetti Articoli correlati Europei a Bari, il sindaco Leccese a Roma per riaprire la partita. Stadio, centrodestra all?attaccoLa “partita” sul San Nicola e sulla città di Bari candidata ad ospitare alcuni match di Euro 2032 non si è chiusa. Il sindaco Leccese visita l'impianto Selectika: "Incrementare la raccolta differenziata a Bari"Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha visitato lo stabilimento Selectika, nella zona industriale tra il capoluogo pugliese e Modugno, in occasione... Tutto quello che riguarda Europei 2032 Bari ci prova Il sindaco... Temi più discussi: Europei 2032 a Bari, Leccese non spegne il sogno: Ma ci serve aiuto per i lavori sullo stadio; Napoli no, Roma e Torino sì, Milano ni: le città pronte a ospitare Euro 2032; Europei 2032, Bari guarda al futuro del San Nicola. Leccese: Restiamo con i piedi per terra, valuteremo; La Figc a caccia di cinque stadi: out il San Nicola, ecco le città in ballo per ospitare Euro 2032. Europei 2032, il San Nicola di Bari ci prova ancora: incontro tra il sindaco Leccese e il ministro Abodi a RomaSi terrà oggi alle 13:30, a Roma, un incontro istituzionale per discutere della riqualificazione ... msn.com Europei 2032 a Bari, Leccese non spegne il sogno: «Ma ci serve aiuto per i lavori sullo stadio»«Vogliamo portare in città l’Europeo, ma un impegno così gravoso non può cadere sulle spalle dei baresi». Il sindaco Vito Leccese torna sulla candidatura di Bari ad essere una delle sedi deputate ad o ... lagazzettadelmezzogiorno.it I rendimenti dei bond europei e americani sono in forte crescita, con il decennale italiano che ha testato il 4%. Le dinamiche di mercato offrono opportunità di trading e posizionamento a medio termine - facebook.com facebook Gli europei devono far fronte all'impennata dei prezzi delle case e degli affitti. Il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili vuole affrontare la crisi abitativa dell'Ue attraverso alloggi sicuri e accessibili #EuXl l.euronews.com/DD2w x.com