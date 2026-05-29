Dopo settimane di voci, il Barcellona ha raggiunto un accordo con Julian Alvarez. La società catalana si prepara a presentare un’offerta significativa per l’attaccante argentino. La trattativa si avvicina alla fase finale, con dettagli ancora da definire. Alvarez, che milita in un club europeo, potrebbe presto trasferirsi in Catalogna. La notizia si diffonde tra i tifosi e gli addetti ai lavori, aspettando eventuali sviluppi ufficiali.

Dopo settimane di indiscrezioni, Julian Alvarez è finalmente vicino al Barcellona, pronto a preparare un’offerta sostanziosa per l’attaccante argentino. Ora che Robert Lewandowski ha ufficialmente lasciato la squadra, Alvarez potrà dare un nuovo volto all’attacco blaugrana. Talento, qualità ed esperienza acquisita in club di altissimo livello sono tutti elementi che delineano il profilo ideale per costruire un sistema offensivo giovane insieme a Lamine Yamal. L’incontro. L’incontro decisivo per il trasferimento di Julian Alvarez si è svolto nel pomeriggio di mercoledì, in un hotel di Barcellona, lontano dai riflettori e da occhi indiscreti.... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Barcellona, trovato l’accordo con Julian Alvarez

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Barcelona and Julian Alvarez Agree on Personal Terms!! OMG

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