Barcellona, 28 maggio 2026 - “Non sarà facile trovare un giocatore come Robert Lewandowski ”, aveva detto Hansi Flick dopo l'addio dell'attaccante tedesco, ma forse neanche così tanto difficile. Che l'ex Bayern Monaco sia diventato un simbolo nei suoi quattro anni a Barcellona è chiaro a tutti, lo dimostrano i numeri: 193 presenze, 120 gol, 24 assist e la firma su tutti gli ultimi trofei conquistati dai blaugrana, quindi i tre campionati, le tre Supercoppe di Spagna e la Coppa del Re. Il saluto a quella che era diventata casa sua è stato difficile, ma la dirigenza del Barcellona non è rimasta ferma e si è subito mossa per trovare dei sostituti adeguati che potessero raccogliere la pesante eredità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Barcellona, prosegue il restyling dell'attacco: dopo Gordon si avvicina Julian Alvarez

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