Julian Alvarez punizione capolavoro | Barcellona-Atletico highlights

Nel match tra Barcellona e Atletico Madrid, conclusosi con un risultato di 0-2, sono stati segnati due gol. Il primo è arrivato al 45’ grazie a una punizione di Julian Alvarez, mentre il secondo è stato siglato al 70’ da Alexander Sorloth. Gli highlights della partita mostrano le azioni più significative di questa sfida.

Gli highlights di Barcellona-Atletico Madrid 0-2: gol di Julian Alvarez su punizione al 45’ (minuto 1:53 del video) e Alexander Sorloth al 70’. Partita condizionata dall’espulsione di Cubarsì a fine primo tempo. Lamine Yamal dà spettacolo, ma non riesce a incidere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Julian Alvarez, punizione capolavoro: Barcellona-Atletico, highlights Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezioneJulian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Giovane Napoli, con l’addio di Lucca e Lang ora... Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, Julian Alvarez decide fin qui Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa McKennie a cuore aperto: «Grato per il percorso... Barcellona-Atletico Madrid, la punizione CAPOLAVORO di Julian Alvarez Si parla di: Julian Alvarez, punizione capolavoro: Barcellona-Atletico, highlights; Caos in Barcellona-Atletico, espulso Cubarsì e gol capolavoro di Alvarez. Cos'è successo in Champions. Caos in Barcellona-Atletico, espulso Cubarsì e gol capolavoro di Alvarez. Cos’è successo in Champions(Adnkronos) – Un caso Var potrebbe decidere i quarti di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, oggi mercoledì 8 aprile. Sul finire del primo tempo, l’arbitro Kovacs fischia un calcio di pu ... msn.com