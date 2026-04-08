Pagelle Barcellona Atletico Madrid | l’errore di Cubarsi costa caro magia di Julian Alvarez Musso prodigioso VOTI

Nel match tra Barcellona e Atletico Madrid, l’errore di Cubarsi ha avuto conseguenze decisive, mentre Julian Alvarez ha dimostrato la sua abilità con un gol di grande qualità. Il portiere avversario Musso si è reso protagonista di interventi decisivi, salvando più volte la propria squadra. I voti e i giudizi ai protagonisti del confronto sono stati pubblicati dopo il fischio finale, offrendo un quadro dettagliato delle prestazioni di ciascun giocatore.

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