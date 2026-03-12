Bologna Est | 5 passaggi a livello spariranno entro il 2026

A Bologna Est, cinque passaggi a livello saranno rimossi entro il 2026, mentre il cantiere nel quartiere sta raggiungendo le fasi finali. L’intervento prevede di completare quasi tutte le opere in superficie entro la fine del prossimo anno, con lavori ancora in corso per la rimozione e la riqualificazione delle aree interessate. La conclusione delle opere è prevista per il dicembre 2026.

Il grande cantiere del quadrante est di Bologna sta entrando nella fase finale, con l’obiettivo di completare quasi tutte le opere in superficie entro dicembre 2026. Questo intervento da 76 milioni di euro mira a eliminare cinque passaggi a livello, restituendo spazi verdi e migliorando la fluidità del traffico nei quartieri Cirenaica e San Vitale. L’avanzamento dei lavori è già visibile: la galleria tra via Zanolini e via Rimesse ha concluso la parte strutturale, mentre lo scavo verso via Larga ha raggiunto l’80% dell’avanzamento. La vera novità per i residenti riguarda però la viabilità stradale, con riaperture previste a maggio per via Cellini e a settembre per via Larga e via Rimesse, dove verrà completato anche il nuovo cavalcavia ferroviario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

