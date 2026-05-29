Il killer di Ponticelli è stato arrestato a Barcellona dopo mesi di fuga. È stato condannato all’ergastolo. La polizia ha identificato anche due complici coinvolti nell’omicidio. La fuga dall’Italia è durata diversi mesi prima dell’arresto in Spagna. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del killer e dei complici, che sono stati fermati poco dopo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

? Punti chiave Come ha fatto il killer a nascondersi in Spagna per mesi?. Chi sono gli altri due complici coinvolti nell'esecuzione di D'Orsi?. Perché lo scontro tra clan De Micco e De Luca Bossa?. Come avverrà l'estradizione del latente verso l'Italia?.? In Breve Delitto avvenuto il 12 marzo 2018 nel quartiere Ponticelli di Napoli.. Vittima Salvatore D'Orsi appartenente al clan De Micco.. Scontro criminale tra clan De Micco e gruppo De Luca Bossa.. Prisco utilizzava documenti falsificati per eludere la giustizia in Spagna.. A Barcellona è stato catturato Giuseppe Prisco, latitante ricercato dalle autorità spagnole e italiane fin dallo scorso giugno, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Salvatore D’Orsi avvenuto il 12 marzo 2018 nel quartiere Ponticelli di Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barcellona: catturato il killer di Ponticelli condannato all’ergastolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raul Esteban Calderon, chi è davvero il killer di Diabolik condannato all’ergastoloRaul Esteban Calderon è stato condannato all’ergastolo come presunto autore del omicidio legato alla vicenda di Diabolik.

Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer. In primo grado era stato condannato all'ergastoloIn un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione pubblica, l’uomo condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di un noto personaggio è...