Omicidio Diabolik assolto in appello il presunto killer In primo grado era stato condannato all' ergastolo

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione pubblica, l’uomo condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di un noto personaggio è stato assolto in appello. La decisione definitiva riguarda Raul Esteban Calderon, ritenuto responsabile dell’assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La sentenza, emessa dai giudici d’appello, ha quindi ribaltato la condanna precedente, decretando l’assoluzione dell’imputato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. (.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

omicidio diabolik assolto in appello il presunto killer in primo grado era stato condannato all ergastolo
© Ilgiornale.it - Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer. In primo grado era stato condannato all'ergastolo

CONFRONTO DI MAFIA: LUIGI GIULIANO, FRANCESCO MARINO MANNOIA E IL CASO CALVI - CAMORRA VS COSANOSTRA

Video CONFRONTO DI MAFIA: LUIGI GIULIANO, FRANCESCO MARINO MANNOIA E IL CASO CALVI - CAMORRA VS COSANOSTRA

Notizie correlate

Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di...

Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killerAGI - I giudici della Corte d'appello di Roma nell'ambito del processo di secondo grado hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato; Le imprese innovative del Lazio crescono nella Silicon Valley; Cosa dice l’ultima proposta iraniana e perché gli Usa la respingono.

omicidio diabolik omicidio diabolik assolto inOmicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... leggo.it

omicidio diabolik omicidio diabolik assolto inAssolto in appello Raul Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ PiscitelliÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma ... fanpage.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.