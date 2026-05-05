Raul Esteban Calderon chi è davvero il killer di Diabolik condannato all’ergastolo

Raul Esteban Calderon è stato condannato all’ergastolo come presunto autore del omicidio legato alla vicenda di Diabolik. La sua condanna è stata emessa dopo un processo in cui sono stati presentati elementi e testimonianze a suo carico. Finora, Calderon non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alle accuse. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e ha portato a una serie di approfondimenti giudiziari.

Il nome Raul Esteban Calderon continua a scuotere l’immaginario collettivo ogni volta che torna nelle cronache. La sua figura, avvolta da identità multiple, fughe, omicidi e legami con il narcotraffico romano, è diventata il simbolo di una violenza che ha segnato profondamente la Capitale. Condannato all’ergastolo per l’assassinio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, Calderon è oggi uno dei personaggi più discussi della malavita contemporanea. Ma chi era prima di diventare un sicario? Come è arrivato in Italia? E quale ruolo ha avuto la sua ex compagna Rina Bussone nella ricostruzione del delitto che ha sconvolto Roma? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Raul Esteban Calderon, chi è davvero il killer di Diabolik condannato all’ergastolo Notizie correlate Omicidio Diabolik, la Corte d’Appello di Roma conferma l’ergastolo per Raul Esteban CalderonI giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno confermato ieri, 27 marzo, la condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, il cui vero nome è... Chi è Rina Bussone, l’ex compagno Raul Esteban Calderon, l’omicidio di Diabolik e cosa fa oggiPer la prima volta davanti alle telecamere, nell’intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime in onda stasera su Rai 2, parla Rina Bussone, la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio di Diabolik, chi è Rina Bussone: l'ex compagna di Raul Esteban Calderon; Oroscopo del giorno: ecco il segno più fortunato oggi; Fabio Fazio torna in Rai, colpo di scena: la reazione di Luciana Littizzetto; Licenziato: Mario Giordano senza freni, caos a Fuori dal Coro. Chi è Raul Esteban Calderon, il killer di Diabolik: vero nome, storia, condanna all’ergastolo e i tre omicidi del sicario argentinoRaul Esteban Calderon non esiste. Sono state queste le prime parole del pm Mario Palazzi in udienza, nel settembre 2024, davanti alla Corte d’Assise di Roma. Una rivelazione arrivata dopo anni di proc ... alphabetcity.it Rina Bussone, chi è l'ex compagna dell'assassino di Diabolik: dal rapporto con Calderon alla testimonianza. La morte? Non abbasso mai la guardiaHo ammazzato Diabolik, Raul Esteban Calderon lo ha sussurrato poche ore dopo l'omicidio a Rina Bussone, al tempo sua compagna. Parto per Roma e raggiungo Raul, lui mi porta in camera da letto, abba ... corrieredellumbria.it