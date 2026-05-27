Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai, secondo le voci di mercato. La conduttrice, assente dalla televisione pubblica da tempo, è stata al centro di rumors riguardanti un suo possibile ritorno. Nessuna conferma ufficiale, ma i fan continuano a sperare in una sua presenza in programmi della rete pubblica durante l’autunno. La questione resta aperta e non ci sono comunicati ufficiali al momento.

Il nome di Barbara d’Urso torna ancora una volta al centro delle indiscrezioni televisive e questa volta i fan sperano davvero che possa essere arrivato il momento del grande ritorno. Nelle ultime ore, infatti, una frase pubblicata dalla conduttrice sui social ha riacceso il dibattito online e alimentato le voci su un possibile approdo in Rai. “Sarà un autunno meraviglioso”, ha scritto Barbara, scatenando immediatamente curiosità e ipotesi tra gli utenti del web. Rai1 pensa davvero a Barbara d’Urso?. Da circa due anni il nome della storica volto di Canale 5 viene accostato con insistenza a Rai e in particolare a Rai 1. Più volte si è parlato della possibilità di affidarle un nuovo programma in prima serata, progetto che però sarebbe stato rinviato già in due occasioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Sarà un autunno meraviglioso”: Barbara d’Urso in torna in Rai?

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