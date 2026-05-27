Barbara D’Urso tornerà in tv, ma non su Rai o Mediaset. La presentatrice lavorerà con una piattaforma digitale, senza dettagli sui programmi o le date di inizio. I fan sono delusi dalla scelta di non tornare in televisione tradizionale. La notizia ha suscitato commenti contrastanti sui social, con chi sperava in un suo ritorno in tv e chi apprezza la novità. La sua presenza sui canali digitali rappresenta un cambiamento rispetto alle sue precedenti esperienze televisive.

Negli ultimi giorni il nome di Barbara D’Urso è tornato con forza al centro del gossip televisivo. Tra indiscrezioni, progetti misteriosi e ipotesi sul suo ritorno sul piccolo schermo, i fan della conduttrice hanno iniziato a sperare in un clamoroso approdo in Rai o magari in un nuovo accordo con Mediaset. A riaccendere la curiosità ci ha pensato anche la stessa Barbara, che sui social ha pubblicato un messaggio enigmatico: « Sarà un autunno meraviglioso! ». Ma dietro quella frase, almeno per ora, non sembrerebbe esserci il grande ritorno televisivo che molti immaginavano. Altro che programma in Rai o a Mediaset: ecco cosa sarebbe il nuovo progetto di Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso torna in tv, ma non illudetevi: niente Rai né Mediaset per lei! Ecco cosa farà, i fan sono delusi

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