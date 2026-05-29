Il nuovo sindaco di Baranzate ha annunciato che le priorità sono decoro urbano, pulizia e viabilità. Ha anche sottolineato il ruolo determinante dei giovani nelle ultime elezioni. La neo-sindaca ha indicato che si concentrerà su interventi per migliorare l’aspetto della città e la mobilità. Nessuna altra informazione è stata fornita sui piani specifici o sui tempi di attuazione.

Baranzate (Milano), 29 maggio 2026 – Decoro urbano, pulizia e viabilità: sono le tre priorità del nuovo sindaco di Baranzate, Manuela Occhipinti, 58 anni, della lista civica “Insieme per Baranzate“. Con 2.131 voti, pari al 63,08%, ha sconfitto nettamente il sindaco uscente del centrosinistra Luca Elia, che si ricandidava per il terzo mandato ma si è fermato al 25,31%. Una vittoria auspicata, ma probabilmente non con questi numeri, che spiegazione vi siete dati? “Sicuramente gli elettori baranzatesi hanno voluto premiare una squadra competente, appassionate, unita e presente sul territorio da oltre 20 anni, non soltanto in occasione della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baranzate, il credo della neo-sindaca Occhipinti: “I giovani sono stati determinanti. Ora partiamo da decoro e viabilità”

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