Elezioni a Baranzate sfida a tre fra Elia Occhipinti e Inversi

A Baranzate si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. La consultazione si svolgerà nelle due giornate, con orari che vanno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Tre candidati si contendono la fascia di sindaco, ciascuno con un proprio nome e lista di supporto. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione delle proposte e sui comizi pubblici nei giorni precedenti il voto.

Sono tre i candidati sindaci di Baranzate per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026 (si vota domenica 24, dalle 7 alle 23, e lunedì 25, dalle 7 alle 15). Baranzate ha meno di 15mila abitanti per cui non è previsto un turno di ballottaggio a meno che due candidati non arrivino perfettamente appaiati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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