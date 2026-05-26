Il centrosinistra ha vinto al primo turno a Bollate con una donna sindaco. A Baranzate, invece, si è verificato un cambio di amministrazione con una donna alla guida del Comune. La vittoria a Bollate è stata ottenuta senza bisogno di ballottaggio, mentre a Baranzate l’attuale sindaco ha lasciato il posto a un’altra candidata. Entrambi i risultati sono stati ufficializzati dopo le elezioni comunali.

Vittoria al primo turno del centrosinistra a Bollate e ribaltone a Baranzate. Entrambe a favore di due donne sindaco. Abbastanza scontato il risultato politico nel primo Comune, meno quello che è successo a Baranzate. Qui il sindaco uscente Luca Elia, esponente Dem e della lista "Progetto per Baranzate" ha tentato il terzo mandato amministrativo, ma non ce l’ha fatta. Nel comune più multietnico d’Italia, dove ha votato il 48,81%, c’è stato un cambio di guardia in Municipio ma soprattutto un ritorno al passato. Con 2.131 voti pari al 63,08% il nuovo sindaco è Manuela Occhipinti (nella foto), 58 anni della lista civica Insieme per Baranzate. La lista era stata alla guida del neonato Comune dal 2005 al 2015 con il sindaco Giuseppe Corbari, all’indomani della separazione dal Comune di Bollate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ribaltone di Baranzate. Occhipinti alla guida. Sindaca anche a Bollate

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