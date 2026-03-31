Inflazione e incertezza per Bankitalia c’è il rischio di un circolo vizioso tra prezzi e salari

Bankitalia segnala un rischio di un circolo vizioso tra inflazione e salari, mettendo in guardia sull’andamento dei prezzi. Il governatore della banca centrale ha evidenziato questa possibilità, sottolineando come l’incertezza legata all’inflazione possa influenzare anche i salari. La situazione attuale viene monitorata attentamente, con attenzione alle possibili ripercussioni sui mercati e sull’economia complessiva.

Il governatore Panetta all’assemblea parla degli impatti della guerra all’Iran, un “nuovo shock negativo” come quello del 2022 con la differenza che oggi la politica monetaria è pronta a tutelare la stabilità. Bankitalia mette in guardia sull’andamento dell’inflazione. Tanto che il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta parla di “rischio di un circolo vizioso tra i prezzi e i salari“. Il contesto di riferimento di “elevata incertezza” è lo scenario che si è venuto a creare con la guerra all’Iran, quello che Panetta definisce un “nuovo shock negativo” come quello del 2022 quando la Russia invase l’Ucraina. C’è però una differenza oggi: la politica monetaria è pronta a tutelare la stabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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