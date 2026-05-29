Bankitalia chiede un piano pubblico per promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane. Il governatore ha affermato che questa tecnologia rappresenta una rivoluzione troppo importante per lasciarla al margine. Secondo lui, è necessario intervenire con strategie dedicate per favorire l’integrazione dell’IA nelle aziende. Nessuna proposta concreta è stata ancora annunciata, ma l’invito è a non rimanere spettatori di un cambiamento che coinvolge tutto il settore economico.

L'intelligenza artificiale è una rivoluzione troppo grande per starne fuori. Per osservarla da spettatori. Per starne ai margini. Ne va del benessere futuro dei cittadini. Ed è per questo che il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, chiede un piano pubblico per favorire l'adozione pervasiva dell'IA nelle aziende e nell'economia italiana. Una svolta che potrebbe spingere la produttività del lavoro facendola crescere di un punto in media l'anno, guarendo il Paese da uno dei suoi mali atavici, permettendogli di fronteggiare persino il calo demografico. L'intervento pubblico Ma perché l'intervento pubblico e in che forma e misura? L'adozione in Italia dell'intelligenza artificiale, spiega Panetta, incontra ostacoli significativi soprattutto nelle imprese minori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bankitalia, Panetta: «Serve un piano pubblico per favorire l'adozione dell'IA nelle aziende italiane»

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