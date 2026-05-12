Bri Fabio Panetta Bankitalia eletto presidente del direttorio

Il governatore della Banca d’Italia è stato eletto presidente del direttorio della Banca dei regolamenti internazionali. La nomina è avvenuta oggi e coinvolge la figura di Fabio Panetta. La Banca dei regolamenti internazionali si occupa di coordinare le banche centrali e di promuovere la stabilità finanziaria globale. La nomina di Panetta rappresenta un passaggio importante per l’istituzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 12 mag. (askanews) – Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta è stato eletto nuovo presidente della direttorio (Board of Directors) della Banca dei regolamenti internazionali. Lo riporta la stessa Bri con un comunicato, spiegando che Panetta sarà in carica per tre anni, a capo dell’organismo responsabile di determinare strategia e politiche della stessa istituzione, della supervisione sulla gestione e dei compiti specifici previsti dallo statuto. Panetta subentra al governatore uscente della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, che annunciato di lasciare la carica all’istituzione centrale francese con decorrenza dal 2 giugno.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Panetta eletto presidente della Banca dei regolamenti internazionaliIl consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) ha eletto come nuovo presidente Fabio Panetta, governatore della... Bankitalia: “Attenzione alle truffe online con l’uso illecito di nome e immagine del governatore Panetta”Allarme della Banca d’Italia sulla diffusione in rete di immagini, video e articoli falsi che utilizzano indebitamente il nome e l’immagine del... Argomenti più discussi: Le Borse ignorano il caos a Hormuz: Wall Street fa nuovi record, Piazza Affari spinta da Unicredit; Tonfo di Campari dopo le vendite trimestrali sotto le attese; Brembo corre con l'avvio della produzione del sistema frenante Sensify. Fabio Panetta (Bankitalia) nuovo presidente della Banca dei regolamenti internazionali(Teleborsa) - Il board della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha eletto Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, come nuovo presidente. Panetta ricoprirà la carica per un mandato tri ... teleborsa.it