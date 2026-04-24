Secondo alcune analisi, l’inflazione potrebbe aumentare nelle prossime settimane, sia a livello nazionale che internazionale. Le preoccupazioni si concentrano sulla possibilità di una nuova crescita dei prezzi, che potrebbe incidere sui bilanci delle famiglie e delle imprese. La situazione attuale viene monitorata attentamente dagli esperti, che sottolineano come questa eventualità rappresenti un rischio concreto, più che altre questioni di attualità come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

C’è da stare attenti, eccome. Perché una nuova impennata dei prezzi, dentro e fuori l’Italia, è dietro l’angolo. Anzi, a dire il vero, il seme è già gettato, anche se gli ultimi dati sul costo della vita in Italia raccontano una temporanea ma buona capacità di assorbimento dell’urto generato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Certo, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha dovuto ammettere che la crescita nel 2026 non andrà oltre lo 0,6% e lo stesso l’anno prossimo. Il punto è però anche un altro: se l’inflazione in Europa dovesse tornare a correre, la Banca centrale europea si ritroverebbe ancora una volta davanti al bivio....🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Attenti all’inflazione, più che all’Intelligenza Artificiale. La mappa di Panetta

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