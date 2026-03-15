MIB 2026 | +8-13% di crescita ma attenzione ai rischi

Per il 2026, le previsioni indicano una crescita del FTSE MIB tra l’8% e il 13%, segnando un anno di transizione per gli investitori italiani. I dati mostrano un incremento positivo, ma anche la presenza di rischi da monitorare attentamente nel corso dell’anno. La situazione rappresenta un momento di incertezza e opportunità nel mercato azionario nazionale.

Il 2026 si presenta come un anno di transizione complessa per gli investitori italiani, dove le previsioni indicano una crescita del FTSE MIB compresa tra l’8% e il 13%. Tuttavia, questa traiettoria positiva potrebbe subire interruzioni dovute a correzioni di breve periodo legate alla moderata crescita economica nazionale. Gli analisti evidenziano come la ripresa della liquidità post-QT della Federal Reserve e l’allineamento dei tassi reali al potenziale dell’Eurozona stiano creando un ambiente favorevole per gli asset rischiosi. Nonostante questo ottimismo iniziale sul primo semestre, permangono incognite significative riguardanti le politiche commerciali statunitensi e le relazioni trans-atlantiche sotto la nuova amministrazione americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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