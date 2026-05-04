Una donna è stata trovata senza vita in un prato nella zona di Cecima. L’autopsia non ha rilevato traumi o lesioni che possano spiegare il decesso. Le autorità stanno analizzando i risultati per stabilire le cause della morte e continuano le indagini sul caso. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale, che attende ulteriori aggiornamenti dalle forze dell’ordine.

Cecima (Pavia), 4 maggio 2026 - Non sono stati trovati traumi che possano essere la causa della morte. E' stata eseguita oggi, lunedì 4 giugno, l'autopsia sul corpo di Elisa Giugno, la ragazza 22enne di Voghera trovata morta nel prato alla frazione Serra del Monte di Cecima nella mattinata di martedì scorso, 28 aprile. Per consegnare il referto autoptico il medico legale ha 30 giorni di tempo, prorogabili di altri 30, necessari per avere gli esiti delle diverse analisi da effettuare, tra cui quella tossicologica. Per il momento sono solo stati confermati quelli che erano stati anche gli esiti della prima ispezione sul posto, che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elisa Giugno trovata morta nel prato a Cecima: dall'autopsia nessuna indicazione

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