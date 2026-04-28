Il 28 aprile 2026, una nota di Alternativa Comune commenta le recenti elezioni ad Arezzo. La dichiarazione afferma che la destra non vince semplicemente conquistando un voto in più, ma quando spinge gli altri a cambiare per timore di perdere. La discussione si concentra sulla dinamica tra le forze politiche e le strategie adottate durante il voto. La nota si focalizza sulla percezione di una vittoria che non si basa solo sui numeri.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Oltre le rovine del “voto utile, a nota di Alternativa Comune ”. «La destra non vince quando prende un voto in più; vi nce quando ti costringe a diventare come lei per paura di perdere». C’è una litania malinconica, che da giorni ci sentiamo ripetere per le strade della nostra città, subito dopo aver presentato la nostra candidata: “Che bella persona! Che bel programma! Mi ci rispecchio in pieno. ma perché, allora, non sostenete il centrosinistra?” Vorremmo darvi la nostra risposta. L’unica possibile. L’unica che non sia un insulto alla vostra e alla nostra intelligenza: perché non venite voi con noi? Per comprendere questa inversione di prospettiva, bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la storia recente, senza i filtri dell’indulgenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre le rovine del “voto utile”, la nota di Alternativa Comune

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