Ballottaggio a San Giovanni Rotondo Siena | Non appoggiamo nessuno liberi di votare chi ritenete

A San Giovanni Rotondo, la lista civica che ha ottenuto 3.189 voti nel primo turno si trova ora al centro di discussioni in vista del ballottaggio. La formazione ha dichiarato di non sostenere alcuna delle due candidate in corsa e di lasciare ai cittadini la libertà di scegliere liberamente il proprio voto. La decisione è stata comunicata in un contesto di attesa per il secondo turno delle elezioni comunali.

Alle elezioni comunali di San Giovanni Rotondo, la lista civica guidata da chi ha raccolto 3.189 voti al primo turno si trova ora al centro dell'attenzione politica in vista del ballottaggio. Dove finirà quel consenso, largo e straordinario? Giuseppe Siena, leader della coalizione, fa chiarezza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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San Giovanni Rotondo (FG) — Candidato Sindaco Siena con On. Boschi (18.05.26)

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