Giuseppe Siena candidato sindaco di San Giovanni Rotondo

Da foggiatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giovanni Rotondo sono quattro i candidati alla carica di sindaco. Giovedì 17 aprile, i gruppi politici e civici Casa Riformista, Avanti-Partito Socialista Italiano, Competenza e Territorio-Siena Sindaco, Cittadini Sangiovannesi e MPS-Movimento Popolare Sangiovannese hanno presentato ufficialmente le rispettive candidature. La notizia si inserisce in un quadro di competizione elettorale che coinvolge diversi schieramenti locali.

A San Giovanni Rotondo salgono a quattro i candidati sindaco: nella serata di giovedì 17 aprile, i gruppi politici e civici Casa Riformista, Avanti-Partito Socialista Italiano, Competenza e Territorio-Siena Sindaco, Cittadini Sangiovannesi e MPS-Movimento Popolare Sangiovannese, hanno lanciato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Rifondazione rompe gli indugi: sarà Roberto Cappucci il candidato sindaco di San Giovanni RotondoAbbiamo pazientemente atteso l’evolversi della situazione politica locale sperando che si dipanasse la matassa.

Rossella Fini guiderà il campo largo a San Giovanni Rotondo: è lei il candidato sindacoA San Giovanni Rotondo il campo largo composto da PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalle liste Partito della Città, Prossima e Con...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Giuseppe Siena candidato sindaco di San Giovanni Rotondo; San Giovanni Rotondo, centrosinistra: spunta Rossella Fini, ma è scontro su Siena; Amministrative 2026: Casa Riformista rivendica l’accordo con il PD; San Giovanni Rotondo, tensioni nel centrosinistra: Casa Riformista richiama il Pd agli accordi.

giuseppe siena giuseppe siena candidato sindacoGIUSEPPE SIENA San Giovanni Rotondo, Siena smentisce le indiscrezioni: Resto candidato sindacoIl candidato sindaco Giuseppe Siena interviene con fermezza per smentire le voci su un presunto ritiro dalla corsa elettorale ... statoquotidiano.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.