Giuseppe Siena candidato sindaco di San Giovanni Rotondo

A San Giovanni Rotondo sono quattro i candidati alla carica di sindaco. Giovedì 17 aprile, i gruppi politici e civici Casa Riformista, Avanti-Partito Socialista Italiano, Competenza e Territorio-Siena Sindaco, Cittadini Sangiovannesi e MPS-Movimento Popolare Sangiovannese hanno presentato ufficialmente le rispettive candidature. La notizia si inserisce in un quadro di competizione elettorale che coinvolge diversi schieramenti locali.

A San Giovanni Rotondo salgono a quattro i candidati sindaco: nella serata di giovedì 17 aprile, i gruppi politici e civici Casa Riformista, Avanti-Partito Socialista Italiano, Competenza e Territorio-Siena Sindaco, Cittadini Sangiovannesi e MPS-Movimento Popolare Sangiovannese, hanno lanciato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rifondazione rompe gli indugi: sarà Roberto Cappucci il candidato sindaco di San Giovanni RotondoAbbiamo pazientemente atteso l’evolversi della situazione politica locale sperando che si dipanasse la matassa. Rossella Fini guiderà il campo largo a San Giovanni Rotondo: è lei il candidato sindacoA San Giovanni Rotondo il campo largo composto da PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalle liste Partito della Città, Prossima e Con... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Giuseppe Siena candidato sindaco di San Giovanni Rotondo; San Giovanni Rotondo, centrosinistra: spunta Rossella Fini, ma è scontro su Siena; Amministrative 2026: Casa Riformista rivendica l’accordo con il PD; San Giovanni Rotondo, tensioni nel centrosinistra: Casa Riformista richiama il Pd agli accordi. GIUSEPPE SIENA San Giovanni Rotondo, Siena smentisce le indiscrezioni: Resto candidato sindacoIl candidato sindaco Giuseppe Siena interviene con fermezza per smentire le voci su un presunto ritiro dalla corsa elettorale ... statoquotidiano.it Tutta colpa del palio! per Giuseppe Incastrone, ex veterinario della contrada della Tartuca e del comune di Siena ed attuale veterinario della contrada del Nicchio. Questa sera il racconto su Siena Tv (canale 91) e su www.radiosienatv.it ore 22:00. #radiosienat - facebook.com facebook