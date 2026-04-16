Secondo quanto riportato da Il Difforme, Milly Carlucci avrebbe in programma un possibile rinnovamento della giuria di Ballando con le stelle. Tra i nomi che sarebbero stati considerati figura anche Giuseppe Cruciani, che potrebbe essere invitato a partecipare come giudice. La conduttrice starebbe valutando diverse opzioni per la composizione della giuria nella prossima edizione del programma.

Secondo un'indiscrezione Milly Carlucci starebbe pensando di rinnovare la giuria di Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani potrebbe alzare le palette Ballando con le stelleha bisogno di un cambiamento, la giuria ormai è prevedibile e determinate dinamiche si ripresentano ogni anno allo stesso modo. Che c’è bisogno di un rinnovamento lo si dice sempre ma adesso Milly Carlucci ha deciso di ascoltare social e critiche e quindi di attuare questo cambiamento. Così, secondo quanto rivelato daDavide Maggio, pare cheCarlucci abbia messo gli occhi su Giuseppe Cruciani.La sua irriverenza smusserebbe di molto il programma e, se dovesse restare Selvaggia Lucarelli, si potrebbe creare uno scontro all’interno della stessa giuria che farebbe molto sorridere.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani in giuria: l’indiscrezione

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