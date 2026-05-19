Neurolympics 2026 a Roma le olimpiadi della neurochirurgia con oltre 200 specialisti da 4 continenti
Dal 20 al 22 maggio 2026, Roma sarà il palcoscenico di un congresso internazionale dedicato alla neurochirurgia, chiamato Neurolympics 2026. L'evento riunirà più di 200 specialisti provenienti da quattro continenti diversi. La manifestazione si svolgerà in una sede della capitale italiana e prevede sessioni di lavoro, presentazioni di casi clinici e interventi di esperti nel settore. Si tratta di un appuntamento che coinvolge professionisti di varie nazionalità per condividere conoscenze e metodologie innovative.
L’evento si svolgerà nella cornice dello Stadio Olimpico e proporrà un format completamente nuovo, che integra aggiornamento scientifico, simulazione tecnologica, networking professionale e spirito di squadra. “Neurolympics nasce dall’idea che la neurochirurgia moderna non possa più limitarsi al tradizionale congresso scientifico”, dichiara Antonino Raco, presidente dell’evento. “Oggi servono esperienze formative capaci di unire tecnologia, simulazione, condivisione internazionale e relazioni umane. Questo congresso vuole creare una vera community globale della neurochirurgia”. L’iniziativa coinvolgerà faculty internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti e numerosi altri Paesi, con la partecipazione di importanti società scientifiche e centri di riferimento mondiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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