Neurolympics 2026 a Roma le olimpiadi della neurochirurgia con oltre 200 specialisti da 4 continenti

Dal 20 al 22 maggio 2026, Roma sarà il palcoscenico di un congresso internazionale dedicato alla neurochirurgia, chiamato Neurolympics 2026. L'evento riunirà più di 200 specialisti provenienti da quattro continenti diversi. La manifestazione si svolgerà in una sede della capitale italiana e prevede sessioni di lavoro, presentazioni di casi clinici e interventi di esperti nel settore. Si tratta di un appuntamento che coinvolge professionisti di varie nazionalità per condividere conoscenze e metodologie innovative.

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