Il calciatore brasiliano ha recentemente parlato pubblicamente della sua relazione con Elisabetta Canalis, descrivendo un episodio in cui ha deciso di intervenire personalmente in una questione legata alla loro storia. Nel corso di un'intervista, ha fatto riferimento a un momento in cui ha detto a una persona vicina a lui che si sarebbe occupato lui stesso della situazione. La vicenda si lega anche alla sua carriera tra diverse squadre di calcio italiane.

Per lungo tempo è stata una delle storie più chiacchierate del mondo dello sport: da una parte il giovane attaccante brasiliano, in rampa di lancio, dall'altra una delle showgirl più amate. A distanza di anni, Reginaldo Ferreira da Silva ha deciso di tornare su quella storia con Elisabetta Canalis, rievocando le dinamiche e i retroscena che infiammarono il gossip dell'epoca. "Per un bel periodo sono stato invidiato da tutta l'Italia", ha raccontato al podcast Pro Football. "Siamo stati sette mesi insieme". Ma per arrivare al fatidico incontro, ci sono voluti tre mesi di trepidante attesa e l'intercessione del compagno di squadra Bernardo Corradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Reginaldo e la storia con Elisabetta Canalis: "A un certo punto ho detto a Corradi: 'Ci penso io'"

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