Il commissario tecnico ad interim della nazionale italiana ha dichiarato di aver convocato il gruppo Under 21, insieme a due giocatori più esperti, in vista delle prossime partite contro Lussemburgo e Grecia. La scelta mira a favorire l’esperienza dei giovani in vista delle Olimpiadi. Durante l’intervista, ha anche criticato la gestione del calcio italiano, definendola in mano a persone poco trasparenti.

Il capitano e tre giovani: Gigio Donnarumma, Pio Esposito, Palestra e Pisilli. L’Italia di Silvio Baldini si mette in moto come non era mai accaduto prima: siamo fuori dal Mondiale – è la terza volta di fila – e siamo con solo quattro reduci dal rovescio, dolorosissimo, di Zenica, Bosnia. “Donnarumma mi ha chiamato e non mi è parso vero, altri non lo hanno fatto.ma li capisco dopo una delusione come quella patita a fine marzo.”, racconta il commissario tecnico ad interim. Baldini ha nei radar due impegni e, poi, tornerà alla guida della “sua” Under 21: il Lussemburgo (mercoledì) e la Grecia (domenica 7 giugno), sfide amichevoli, sfide in trasferta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baldini: "Io in Nazionale per aiutare, i giovani devono giocare. Il calcio italiano è in mano a lestofanti"

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BALDINI RIVOLUZIONA LA NAZIONALE: FUORI TUTTI!

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Temi più discussi: La nuova Italia: Pio Esposito, Kayode, Pisilli... Tutti i giovani che Baldini chiamerà; Baldini mantiene la promessa: a giugno in campo un'Italia giovanissima. Da Chiarodia a Inacio: l'elenco dei convocati; Nazionale: 24 convocati da Baldini, Donnarumma guida un gruppo di giovani; La sorpresa di Baldini: Ekhator e Fini vanno in Nazionale.

Io penso invece che le convocazioni di #Baldini siano la cosa più interessante capitata alla Nazionale negli ultimi 5 anni. E forse anche quella più coerente, rarità da quelle parti. x.com

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