Gli avvocati coinvolti in un caso di intercettazioni sono stati ascoltati per 31 ore, secondo quanto riferito. Le autorità giudiziarie hanno commentato che il clamore mediatico generato dalle pubblicazioni, in particolare da alcuni quotidiani, rappresenta una delle preoccupazioni principali. La discussione si concentra sulla diffusione delle informazioni e sull’impatto che questa può avere sul procedimento legale e sulla privacy delle persone coinvolte.

L’ex procuratore di Spoleto assiste la collega Daniela Paccoi, indagata in un’inchiesta per droga insieme con un suo cliente ristretto in carcere. Ma le captazioni non hanno riguardato solo i colloqui tra i due nella casa circondariale (in questo caso le intercettazioni erano autorizzate dal gip), ma hanno registrato circa 70 conversazioni tra avvocati e detenuti non coinvolti nel procedimento. Uno scandalo che ha convinto l’Unione delle Camere penali italiane a indire uno sciopero di cinque giorni e una manifestazione nazionale proprio nel capoluogo umbro, prevista per l’11 giugno. In un comunicato congiunto, il procuratore generale di... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Avvocati intercettati per 31 ore, ma le toghe denunciano il clamore»

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