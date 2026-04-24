Palo del Colle rogo nel sottotetto | tre squadre fermano le fiamme

A Palo del Colle, tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per domare un incendio che si è sviluppato nel sottotetto di un edificio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’incendio si inserisce in una serie di episodi di combustione avvenuti recentemente nella zona. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area senza ulteriori conseguenze.

? Cosa sapere Tre squadre dei Vigili del Fuoco domano un incendio nel sottotetto a Palo del Colle.. Il rogo non ha causato feriti e si inserisce in una serie di incendi locali.. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palo del Colle intorno alle 9:30 di venerdì 24 aprile 2026 per domare le fiamme scaturite in un’abitazione privata. Il rogo ha colpito la parte alta della struttura, interessando nello specifico il sottotetto dove si trovava un gazebo. All’interno dell’area colpita dal calore erano presenti diversi elettrodomestici, che hanno contribuito alla propagazione del fuoco. Grazie al rapido arrivo dei soccorsi, che hanno impiegato autoscala e autobotte sul posto, i tecnici sono riusciti a limitare l’estensione del danno alla sola zona del tetto, salvaguardando l’integrità del resto dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palo del Colle, rogo nel sottotetto: tre squadre fermano le fiamme Notizie correlate Incendio a Palo del Colle, brucia il sottotetto di una casa: tre squadre dei vigili del fuoco sul postoMomenti di apprensione nella mattinata di oggi a Palo del Colle, dove intorno alle 9:30 si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Genova, rogo nel canneto di San Fruttuoso: i vigili fermano le fiammeUn incendio ha colpito un canneto in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso a Genova, scatenando il timore tra i residenti nella serata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Palo del Colle i tavoli programmatici di Amendolara; Gianvito Pascullo, 17 anni, morto dopo intervento chirurgico: otto indagati; Al via il 23 aprile con Pippo Mezzapesa a Palo del Colle Dalla regia ci dicono…Puglia – talk con registi a cura di Antonella Gaeta; Il Poliambulatorio di Palo del Colle intitolato alla memoria del dr. Giuseppe Tricarico. Palo del Colle, incendio in un’abitazione: Vigili del Fuoco in azione, nessun feritoPALO DEL COLLE - Nella mattinata odierna, intorno alle ore 9:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Palo del Colle a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Su ... giornaledipuglia.com Palo del Colle, in fiamme nella notte la Gm Service: attività della zona industriale senza elettricità FOTO/VIDEOUn incendio di vaste proporzioni è scoppiato intorno all'una e trenta nella notte del 30 dicembre nella Gm Service, azienda di trattamento rifiuti nell’area industriale di Palo del Colle. Si tratta ... lagazzettadelmezzogiorno.it Narcotraffico tra Bitonto e Palo del Colle, la Cassazione annulla l'aggravante mafiosa: si torna in Appello x.com L'intervento dei vigili del fuoco a Palo del Colle, dove pare l'incendio sia scaturito, ancora una volta, dall'impianto fotovoltaico. facebook