Nel carcere di Aversa, la pizza viene utilizzata come strumento di formazione e reinserimento. I percorsi prevedono corsi di cucina e lavorazione, puntando a favorire l’inclusione dei detenuti. L’obiettivo è promuovere il lavoro, la dignità e la funzione rieducativa della pena, come previsto dalla normativa. Le attività sono parte di programmi che coinvolgono i detenuti in attività pratiche e formative per facilitare il loro ritorno nel tessuto sociale.

Percorsi formativi e inclusivi nell’istituto penitenziario di Aversa: al centro il lavoro, la dignità e la funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 della Costituzione.. Si è tenuta ieri mattina, presso la Casa di Reclusione “Filippo Saporito” di Aversa, la conferenza stampa conclusiva del progetto “Pizza strumento di luce per realizzare un sogno ”, iniziativa promossa dall’Academy Vincenzo Iannucci e dedicata ai detenuti dell’istituto penitenziario aversano. Il progetto ha rappresentato un importante percorso di formazione professionale nel settore della panificazione e della pizzeria, offrendo ai ristretti un’opportunità concreta di crescita personale, acquisizione di competenze e reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aversa, formazione e reinserimento: la pizza diventa strumento di rieducazione nel carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carcere Arienzo, detenuti-attori sul palcoscenico. Covelli: “Teatro strumento di reinserimento”

Leggi anche: “Oltre le sbarre”: l’istruzione nel carcere di Avellino come leva per il reinserimento

Si parla di: AVERSA DAL CARCERE AL FORNO DELLA SPERANZA: NELLA RECLUSIONE DI AVERSA LA PIZZA DIVENTA RISCATTO, DIGNITÀ E FUTURO.

Reinserimento, formazione e corsi di italiano: avviso da oltre 1 mln di euro per donne migrantiCATANZARO Una grande alleanza sociale per trasformare la vulnerabilità in riscatto, offrendo alle donne migranti non solo un aiuto assistenziale, ma le chiavi concrete dell’indipendenza economica e pe ... corrieredellacalabria.it

Diocesi: Aversa, stasera un incontro con don Gianola per la Settimana vocazionaleUn momento di formazione e spiritualità per i presbiteri, i diaconi e i religiosi. Oggi, martedì 21 aprile, alle 20,30, in occasione della Settimana vocazionale (19-26 aprile) sul tema Ravviva il ... agensir.it