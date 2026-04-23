Oltre le sbarre | l’istruzione nel carcere di Avellino come leva per il reinserimento

AVELLINO – Oggi, 23 aprile, a Palazzo Caracciolo, si è tenuto Oltre le sbarre – L’istruzione come ponte per la libertà, incontro moderato dall’avvocato Rosaria Vietri.In sala istituzioni, accademici, operatori del diritto e del sociale. Tema: istruzione in carcere, reinserimento, funzione della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Temi più discussi: 'Oltre le sbarre', quando l'istruzione diventa architettura di libertà; Suicidi, sovraffollamento e malattie croniche: carceri italiane al collasso; Il carcere oltre le sbarre: esperti a confronto a Palazzo Caracciolo; Padova, 24 Aprile - Oltre le sbarre: Libertà e Resistenza.

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