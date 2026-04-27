Controlli nei locali di Chiaia e centro storico | 24 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie

Nelle ultime settimane, i controlli nei locali della zona di Chiaia e del centro storico di Napoli sono stati intensificati dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale. Durante le operazioni, sono state emesse 24 prescrizioni a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate all’interno di diversi esercizi commerciali. Le verifiche sono state condotte per verificare il rispetto delle norme vigenti e garantire la sicurezza dei clienti.

Proseguono serrati i controlli nella movida partenopea da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Centro, in stretta collaborazione con gli agenti della polizia municipale. Le operazioni si sono concentrate nel cuore del centro storico e nella vivace zona dei baretti di Chiaia, punti caldi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Controlli nel ristorante, sequestrati 500 chili di alimenti. Gravi le carenze igienico-sanitariePer questo è stata richiesta al Comune anche la chiusura dell’attività a Terracina; elevate multa per 2mila euro. Roma: controlli in centro, un arresto e sanzioni per 3.000 euro per carenze igienico-sanitarieNell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio della movida del fine settimana, al contrasto dello spaccio di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Controlli nei locali con intrattenimento: in Confcommercio per fare il punto; Stretta nella movida di Salerno e provincia: controlli serrati nei locali e in occasione degli spettacoli, i provvedimenti; Firenze e provincia, controlli nei locali di intrattenimento dopo la tragedia di Crans-Montana; Bergamo, controlli congiunti nei locali: sanzioni e violazioni in via Foro Boari - Polizia di Stato. Soverato, controlli nei locali, prefetto De Rosa: Norme violate, andremo avantiControlli nei locali di Soverato: irregolarità, sanzioni e chiusure. Il prefetto De Rosa annuncia nuovi interventi. catanzaroinforma.it Controlli nei locali di Chiaia e centro storico: 24 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarieSotto la lente d’ingrandimento anche i bar e i locali che somministrano bevande e alimenti. I controlli approfonditi hanno portato all’emissione di 24 prescrizioni per gravi carenze igienico-sanitarie ... napolitoday.it CATANIA, CONTROLLI NEL QUARTIERE OGNINA–PICANELLO: IRREGOLARITÀ IN CENTRO SCOMMESSE Proseguono i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri per la verifica della regolarità delle attività commerciali legate al gioco e alle scomm - facebook.com facebook