I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno condotto controlli in diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Durante le ispezioni a Benevento, è stata chiusa una produzione dolciaria a causa di gravi mancanze igienico-sanitarie. Le verifiche sono parte di un'operazione volta a garantire la sicurezza alimentare sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza alimentare, hanno ispezionato diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. In provincia di Benevento, invece, è stata chiusa un’intera area destinata alla produzione dolciaria: le ispezioni hanno evidenziato sporco pregresso su attrezzature e pavimenti e la presenza di insetti nei locali di deposito. Per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - NAS in azione a Benevento: chiusa produzione dolciaria per gravi carenze igienico-sanitarie

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