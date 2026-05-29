Avellino Pizza | Proclamazione non prima di metà giugno La giunta? Anche tecnica
Il nuovo sindaco di Avellino ha annunciato che la proclamazione ufficiale avverrà non prima di metà giugno. Ha spiegato che anche una giunta tecnica potrebbe essere costituita in questo periodo. L’indicazione è arrivata al termine dell’evento “Percorsi di Legalità” tenutosi questa mattina presso l’ex Cinema Eliseo. Nessuna data precisa è stata fornita, solo la stima temporale di circa due settimane.
Avellino, 29 maggio 2026 — Al termine dell'evento "Percorsi di Legalità", svoltosi questa mattina presso l’ex Cinema Eliseo di Avellino, il neo-sindaco eletto Nello Pizza ha risposto ad alcune domande riguardo questioni cittadine di stringente attualità: i tempi della proclamazione ufficiale, la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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