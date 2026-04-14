Dal primo maggio entreranno in vigore nuove normative europee che proibiscono l'uso di determinati composti nei prodotti per unghie, tra cui gli smalti e i gel glitterati con effetto argentato. La restrizione riguarda uno dei principali ingredienti impiegati in questi prodotti, che sarà quindi vietato in tutta l'Unione Europea, Italia inclusa. Contestualmente, sono state introdotte nuove regole riguardanti le profumazioni presenti in vari articoli di consumo.

Per chi ama l’ effetto glitter argentato arrivano novità importanti: uno dei principali composti di molti smalti e gel sarà vietato in tutto il territorio europeo, Italia compresa. Si tratta di uno specifico argento, identificato con la sigla CI 77820, che finora era impiegato per dare l’effetto metallico e molto brillante in molti casi di manicure e pedicure. A prevederlo sono le nuove norme europee, in vigore dal 1° maggio. Arriva lo stop ad alcuni smalti e gel. Il divieto in arrivo prevede, nello specifico, che non si possano più utilizzare smalti, gel, prodotti per ricostruzione unghie, spray e aerosol per unghie, che contengono la specifica forma di argento indicata dalle autorità europee, mentre in alcune categorie di prodotti come rossetti, ombretti e lucidalabbra non si potrà andare oltre un limite massimo indicato nello 0,2%.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vietati smalti e gel glitterati dal primo maggio e nuove regole Ue sulle profumazioni

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