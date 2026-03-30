Autovelox e telelaser sulle strade il piano operativo per il mese di aprile 2026

La polizia provinciale di Lecce ha annunciato il piano operativo per i controlli della velocità sulle strade del territorio salentino nel mese di aprile 2026. Sono previsti l’utilizzo di autovelox e telelaser per monitorare il rispetto dei limiti di velocità lungo le principali arterie della provincia. La pianificazione stabilisce le date e le zone interessate dai controlli durante tutto il mese.

La polizia provinciale di Lecce annuncia il nuovo calendario dei monitoraggi contro l’eccesso di velocità sulle arterie di competenza di Palazzo dei Celestini. All’interno, il documento scaricabile in Pdf LECCE – La polizia provinciale di Lecce ha ufficialmente definito la programmazione dei controlli della velocità che interesseranno le arterie del territorio salentino durante l’intero mese di aprile 2026. Questo intervento si inserisce all’interno di una più ampia strategia di prevenzione volta a incrementare gli standard di sicurezza stradale e a contrastare con fermezza i comportamenti di guida imprudenti, spesso riconducibili al superamento dei limiti consentiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Autovelox e telelaser sulle strade, il piano operativo per il mese di aprile 2026 Articoli correlati Leggi anche: Autovelox e telelaser, settimana di verifiche sulle strade: ecco dove saranno i controlli Autovelox e telelaser, il calendario di febbraio per i controlli su strade provincialiLECCE – La polizia provinciale ha diramato l’elenco dei controlli con autovelox, telelaser e postazione fissa previsti per il prossimo mese, ovvero...