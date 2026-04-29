Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026 | allerta bollino rosso per venerdì e domenica

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il ponte del 1 maggio 2026, Viabilità Italia ha emesso un’allerta bollino rosso per venerdì e domenica, indicando un traffico intenso su molte strade. L’organismo, guidato dal direttore del Servizio Polizia Stradale, ha previsto un aumento delle percorrenze, con particolare affluenza in entrata e in uscita dalle città. Le autorità raccomandano di pianificare bene gli spostamenti e di verificare gli eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Le previsioni di traffico del ponte dal 1 maggio 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale. Tra venerdì, sabato e domenica si prevede un significativo incremento dei flussi di traffico lungo l’intera rete viaria nazionale che si intensificherà nel pomeriggio di domenica 3 in occasione del rientro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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