Pulmino con 9 operai si schianta contro un'auto in un incrocio nel Mantovano | morta una 67enne 3 feriti
Nel pomeriggio del 25 aprile, un incidente si è verificato in un incrocio a Moglia, nel Mantovano, coinvolgendo un pulmino con nove operai e un'auto. L'impatto ha causato la morte di una donna di 67 anni e il ferimento di altre tre persone. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine.
Un pulmino ha impattato contro la fiancata di un'auto in un incrocio a Moglia (Mantova) nel pomeriggio del 25 aprile. Una 67enne è deceduta nello schianto e altre tre persone sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: L'auto si schianta contro un camion in galleria: una donna morta e tre feriti, in ospedale anche un bimbo di 10 anni
Auto fugge dai carabinieri e si schianta con un’altra vettura, morta una donna a Modena: “Criminali”Incidente oggi a Modena: una donna di 89 anni è morta dopo che l'auto su cui viaggiava con la figlia si è scontrata con un'altra vettura che fuggiva...