Pulmino con 9 operai si schianta contro un'auto in un incrocio nel Mantovano | morta una 67enne 3 feriti

Nel pomeriggio del 25 aprile, un incidente si è verificato in un incrocio a Moglia, nel Mantovano, coinvolgendo un pulmino con nove operai e un'auto. L'impatto ha causato la morte di una donna di 67 anni e il ferimento di altre tre persone. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine.