Questa mattina a Firenze, sulla linea 37 nel quartiere Galluzzo, un’autista di autobus è stata presa a sputi e minacciata da un passeggero. La scena ha portato i sindacati a mobilitarsi, chiedendo interventi per garantire la sicurezza del personale. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Non ci sono ancora dettagli su eventuali conseguenze per il passeggero coinvolto.

FIRENZE – Gravissimo episodio avvenuto questa mattina (23 aprile) sulla linea 37 al Galluzzo a Firenze, ai danni di una giovane incolpevole autista, che è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un ulteriore tentativo di aggressione fisica vera e propria da parte di una passeggera che nel frattempo si era resa protagonista di un lungo litigio con un altro passeggero. “Come Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal – dicono i sindacati – abbiamo scritto a sindaca di Firenze e ad Autolinee Toscane (per conoscenza anche alla prefettura) per chiedere di procedere con quanto previsto dal protocollo per il miglioramento della sicurezza del Tpl fiorentino sottoscritto in prefettura il 2 dicembre 2025.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Presa a sputi e minacciata un’autista di autobus: si mobilitano i sindacati

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