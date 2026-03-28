Chiedeva aiuto a ChatGPT | le confessioni digitali della 13enne Aurora Tila inchiodano il suo assassino

Una 13enne ha chiesto aiuto a ChatGPT poco prima di essere uccisa, e le sue conversazioni digitali hanno contribuito a evidenziare lo stalking di cui era vittima. Le confessioni online della ragazza sono state utilizzate come prove nel procedimento, dando un quadro più chiaro delle minacce e delle insistenze subite prima del tragico episodio. La vicenda ha portato all'apertura di un'indagine per comprendere meglio le circostanze.

Le richieste che Aurora Tila faceva a ChatGpt contribuiscono a provare lo stalking a cui era sottoposta. Lo dice la sentenza a carico del ragazzo, all’epoca 15enne, condannato a 17 anni per aver ucciso la 13enne, gettandola nel vuoto da un balcone a Piacenza, il 25 ottobre 2024. La ragazzina chiedeva consigli all’intelligenza artificiale sulla relazione, se doveva lasciarlo e come fare a distinguere un amore vero da uno tossico. P er il tribunale per i minorenni di Bologna la vittima è attendibile quando «con estrema franchezza» scriveva a ChatGpt «per comprendere come comportarsi in quella delicata e soffocante situazione».... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chiedeva aiuto a ChatGPT: le confessioni digitali della 13enne Aurora Tila inchiodano il suo assassino Articoli correlati Aurora Tila, la madre della 13enne uccisa dall'ex: "L'omicida di mia figlia si vanta del delitto""Casi come quello di Aurora, di Giulia Cecchettin e Zoe Trinchero mostrano come un femminicida normalizzi la violenza: un femminicida si è abituato a... Omicidio Aurora Tila, la madre: “L'assassino in prigione si vanta di essere responsabile della più giovane vittima di femminicidio in Ue”L'ex fidanzato di Aurora Tila, allora 15enne, condannato in primo grado a 17 anni di carcere per omicidio volontario pluriaggravato, pur continuando...