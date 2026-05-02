Alessandra Battaglia | Mio padre mi ha quasi uccisa mi diceva | lo sai che stai per morire?

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Battaglia racconta a Verissimo le violenze subite dal padre: "Mi ha tirato un calcio che rischiava di lasciarmi paralizzata". La sua storia, dalla denuncia al perdono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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